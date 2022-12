Roger Pearce morreu durante a cobertura da Copa do Mundo - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2022 15:36

Catar - Dias após a confirmação das mortes de Grant Wahl e Khalid Al-Misslam, cujas causas exatas permanecem desconhecidas, um terceiro jornalista teve a morte anunciada em plena cobertura da Copa do Mundo do Catar 2022.

Trata-se de Roger Pearce, 65 anos, que atuava como diretor do departamento técnico de transmissões da ITV Sport.

Ao contrário da morte dos seus dois colegas, esta teria ocorrido no dia 21 de novembro, no segundo dia de competição, porém, foi somente anunciada agora, após a divulgação dos outros dois casos, onde as investigações das causas já começaram.

“Temos notícias muito tristes para trazer daqui do Catar. Nosso diretor técnico, Roger Pearce, que estava aqui para cobrir sua oitava Copa do Mundo, infelizmente faleceu”, disse Mark Pougatch, colega da vítima.

Pearce tinha uma longa trajetória em copas do mundo, além de ser muito respeitado pela empresa em que trabalhava, que o considerava um de seus mais valiosos trabalhadores, presente não só em eventos futebolísticos, mas também nos eventos mais importantes do mundo da futebol.

Antes dele, já haviam sido confirmados os óbito do norte-americano Grant Whal, que teve um mal súbito após a partida entre Holanda e Argentina, além do fotojornalista Khalid Al-Misslam.