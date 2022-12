Luis Enrique não é mais o técnico da Espanha - FOTO: JAVIER SORIANO / AFP

Catar - Luis Enrique falou pela primeira vez após a eliminação da Espanha na Copa do Mundo, diante do Marrocos. Em live com o streamer espanhol Ibai Llanos, o treinador foi sincero e disse que se arrependeu de ter levado um dos atletas espanhóis para o Catar.

“Levaria 25. Há um que não levaria. Teria uma mudança, mas não vou dizer qual porque seria muito feio para o jogador. Não era o que esperava”, disse o técnico.

"Poderíamos ter feito melhor, é claro. Tentei pegar os melhores e aqueles que considerei para incorporar minha ideia. A maioria das decisões da lista é acordada com minha equipe e estamos todos de acordo", completou.

Na conversa, Luis Enrique admitiu que o desempenho da Espanha durante o Mundial deixou a desejar.

"O ruim é que em 90 minutos ou 120, como é o caso, tudo pode virar um inferno. Não fizemos um bom jogo contra o Marrocos, mas tenho uma leitura positiva do que foi a Copa do Mundo. Já estive com a equipe há quatro anos e agora é fazer as contas, estou muito tranquilo com o que fiz e com o que experimentei. Conseguimos gerar entusiasmo e vontade de voltar a ver a equipe", afirmou.

Após a queda precoce na Copa do Mundo, Luis Enrique deixou o cargo de treinador da Espanha. Segundo ele, a decisão partiu da federação.

"Eu tinha assinado um contrato de quatro anos. Depois da Eurocopa eles queriam renovar, mas eu disse que esperaríamos até depois da Copa do Mundo para conversar. Não houve negociação. Eles me disseram que não ia haver uma oferta, então não tive que tomar nenhuma decisão", declarou o técnico.