Julián Álvarez marcou dois dos três gols da Argentina na vitória sobre a Croácia FOTO: JUAN MABROMATA / AFP

O atacante Julián Álvarez vibrou com a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo do Catar. Em entrevista após a vitória por 3 a 0 sobre a Croácia, ele ressaltou a grande destacou a grande partida da Albiceleste e afirmou que a equipe merece a vaga na decisão do Mundial.

"Estou feliz pessoalmente e pelo grupo. Merecemos isso. Fizemos uma grande partida e estamos na final, que era o que queríamos. Isso é uma alegria para todos. Muito felizes com o que estamos conseguindo e vamos para mais. Agora é descansar e esperar para fazer uma grande partida no domingo", disse o atacante.

Julián Álvarez, aliás, participou dos três gols da Argentina: sofreu o pênalti, que Messi converteu para abrir o placar, e marcou os dois últimos. Na entrevista, ele foi perguntado sobre o primeiro gol que marcou - o segundo da Albiceleste na partida. O atacante deu uma arrancada a partir do campo de defesa e contou com o erro de dois defensores croatas para poder finalizar e estufar as redes de Livakovic.

"Comecei a ir quando peguei (a bola). Vi que vários companheiros passaram ali, mas o campo estava me mordendo muito. Estava cruzando com muita gente, (mas) felizmente fui ficando e saiu o gol que nos deu tranquilidade", explicou Álvarez.

A final da Copa do Mundo do Catar acontece no próximo domingo, às 12h (de Brasília), o Lusail Stadium. O adversário da Argentina será a França ou o Marrocos.