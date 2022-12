Galvão Bueno - foto de divulgação Rede Globo

Publicado 13/12/2022 19:06

Perante a uma grande atuação de Lionel Messi na vitória da Argentina contra a Croácia por 3 a 0 nesta terça-feira (13), o narrador Galvão Bueno aproveitou o momento para desabafar sobre a performance do Brasil na Copa do Mundo.

Em um tom de torcedor e não de profissional de comunicação, comparou as performances de Argentina e Brasil contra a Croácia. Galvão mandou uma indireta para o treinador Tite sobre como a seleção deveria ter atuado frente aos croatas.

"Não é que a Argentina está ganhando. A Argentina domina o jogo. Joga como quer. Como tem que jogar. Somos superiores a Croácia? Sim. Então vamos marcar cada palmo de chão. Vamos deixar os nossos craques resolverem lá na frente. Que fique a lição! Para muita gente. Três para a Argentina, zero para a Croácia", afirmou.

Galvão falou sobre as expectativas depositadas na Seleção Brasileira na atuação contra a Croácia, que acabou eliminando os brasileiros nos pênaltis. Segundo o narrador, a Argentina fez o que o mundo esperava que o Brasil fizesse.

"Eu vou falar. Era exatamente o que a gente esperava que tivesse acontecido no jogo do Brasil contra a Croácia. Que a Croácia ficasse com a bola e que os jogadores brasileiros decidissem o jogo que nem os argentinos estão decidindo. Era isso que a gente esperava. Não se pode deixar um marcador no meio-campo para marcar três caras que jogam na Inter, Chelsea e Real Madrid. A Argentina faz aquilo que o mundo esperava que o Brasil fizesse", concluiu.

Com a classificação para a finalíssima da Copa do Mundo, a Argentina agora aguarda pelo vencedor do confronto entre França e Marrocos para conhecer seu próximo adversário. A final será realizada no próximo domingo (18), ao 12h, no Estádio Lusail.