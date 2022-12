Mbappé é um dos principais nomes da seleção francesa - FOTO: GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 13/12/2022 18:26

Catar - Antes do início da Copa do Mundo, Mbappé "previu" o confronto entre França e Marrocos. Em um vídeo recuperado pela TV francesa "beIN", o atacante conversa com Hakimi, jogador da seleção marroquina e companheiro de PSG, no Estádio Cidade da Educação, sobre esse partida. Confira no vídeo abaixo:





"Estamos aqui no Estádio Cidade da Educação. Muito bom. Capacidade para 40 mil pessoas. França e Tunísia (jogarão aqui). E, depois, que a gente jogue contra Marrocos. Vou ter que destruir meu amigo", disse Mbappé.

"Eu vou acabar com ele (risos)", respondeu Hakimi.

"Isso vai partir meu coração, mas é o futebol, é assim mesmo. É assim mesmo. Eu vou ter que matá-lo (risos)", finalizou Mbappé.

O único erro do atacante francês foi o jogo contra a Tunísia. Com o time reserva, os Bleus perderam por 1 a 0, pela última rodada da fase de grupos.

Em tempo: Marrocos e França se enfrentarão nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Al Bayt Stadium. Quem vencer irá encarar a Argentina na decisão. O perdedor disputará o terceiro lugar da Copa com a Croácia.