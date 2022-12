Zlatko Dalić - JACK GUEZ / AFP

Zlatko DalićJACK GUEZ / AFP

Publicado 13/12/2022 20:05

A Croácia perdeu para a Argentina por 3 a 0 e está fora da Copa do Mundo. Agora, resta a disputa do terceiro lugar aos croatas, contra o perdedor da outra semifinal, disputada entre França e Marrocos. Após o revés e a eliminação, o técnico Zlatko Dali concedeu entrevista e analisou os erros da seleção na partida. Além disso, exaltou Lionel Messi, craque argentino e destaque do duelo.

Dalic fez questão de elogiar a entrega dos jogadores croatas, que lutaram até o fim. O treinador também destacou o lance do pênalti que originou o primeiro gol da Argentina. Para o comandante, a jogada gera bastante discussão.



"Parabenizo os argentinos, mas também meus meninos por tudo que fizeram no torneio. Temos que nos levantar. Jogamos bem durante meia hora, mas não fomos concretos, tivemos a posse de bola, por isso sofremos um gol, que considero duvidoso. Não tocamos um canto, a jogada continuou, o que é que Livakovi precisaria? Sair do caminho dele? E aí o contra-ataque, o segundo gol, e aí tudo se resolveu", disse, em entrevista à HTV.



O técnico também destacou a enorme superioridade de Lionel Messi na partida. Na opinião de Dalic, o craque argentino é o melhor jogador de futebol do planeta e fez a toda a diferença para a vitória da Argentina.



"O melhor jogador do mundo. Hoje ele também foi perigoso, bom, ele carrega essa distinção. Ele tem aquela explosividade, esse é o verdadeiro Messi como ele costumava ser", finalizou.

O desafio final da Croácia no Qatar, como mencionado, é a disputa do terceiro lugar. O adversário na partida será definido nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando França e Marrocos se enfrentam por uma vaga na decisão.