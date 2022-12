Vestiário da Argentina tem festa após vaga na final da Copa do Mundo - Reprodução

Vestiário da Argentina tem festa após vaga na final da Copa do MundoReprodução

Publicado 13/12/2022 19:27

Catar - O Brasil não conseguiu escapar da provocação da Argentina após a classificação para a final da Copa do Mundo, ao vencer a Croácia por 3 a 0, nesta terça-feira. No vestiário do Lusail, os jogadores argentinos fizeram uma grande festa e vibraram muito, com direito à uma música alfinetando os rivais brasileiros.

O momento da provocação ao Brasil foi registrado nas redes sociais pelo zagueiro Otamendi. Eufóricos no vestiário, os argentinos puxaram o canto que tem embalado as arquibancadas ao longo da campanha na Copa.



Confira a letra da música:

“Yo soy así, soy argentino, ingleses p… de Malvinas no me olvido” (Eu sou assim, sou argentino, ingleses p... de Malvinas não me esqueço)



“Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes” (Eu sou assim, venho te apoiar, eu sigo a Argentina por todas as partes)



“Brasilero qué pasó, arrugó el Pentacampeón” (Brasileiro, o que aconteceu? O pentacampeão caiu)



“Messi se fue para Río y con la copa se quedó” (Messi foi ao Rio e ficou com a Copa)



“Somos la banda argentina, siempre vamos a alentar” (Somos a banda argentina, sempre vamos apoiar)



“Porque tenemos el sueño de salir campeón mundial” (Porque temos o sonho de sermos campeões mundiais)

Agora, a Argentina aguarda o resultado da outra semifinal, entre França e Marrocos, nesta quarta, para saber quem enfrentará na grande final da Copa do Mundo. A decisão acontecerá no próximo domingo, às 12h, no Estádio Lusail.