Didier Deschamps - AFP

Publicado 13/12/2022 17:20

Catar - Em busca do seu terceiro título de Copa do Mundo, Didier Deschamps irá enfrentar mais um adversário improvável em um mata-mata da principal competição de seleções: o Marrocos. Em entrevista coletiva, o treinador foi questionado sobre a atmosfera no estádio Al Bayt, que dever ser amplamente favorável à seleção africana. Apesar de elogiar o comportamento dos marroquinos, o técnico afirmou que torcedores não fazem gols.

"Não gosto do termo hostil. Eles têm um fervor popular muito importante, faz muito barulho. Meus jogadores estão avisados, faz parte do contexto. Mas isso não é o que faz marcar gols ou algo do tipo. Mas é bom sabermos o que vamos enfrentar, meus jogadores já sabem o que esperar em campo", disse o treinador em entrevista coletiva desta terça-feira.

Outro questionamento foi em relação ao sólido sistema defensivo do Marrocos, que foi vazado em apenas uma única vez em cinco jogos na Copa do Mundo. Deschamps afirmou que a equipe africana tem outras qualidades.

"Eles têm sido muito fortes na defesa e nenhum dos oponentes achou essa solução. Mas eles não são bons só na defesa. Eles não alcançariam a semifinal se fossem um time defensivo. Sim, eles defenderam melhor que todos. São organizados. Eles mantêm a forma muito bem. Têm bons atacantes também, são muito eficientes quando vão à frente. Vi todos os jogos e vamos tentar criar oportunidades para marcar gols", disse.