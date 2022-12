Messi é o maior artilheiro da história da Albiceleste em Copas do Mundo - FOTO: JACK GUEZ / AFP

Publicado 13/12/2022 16:51

Nesta terça-feira, Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Seleção Argentina em Copas do Mundo. Ao abrir o placar para a Albiceleste no jogo contra a Croácia, válido pela semifinal da Copa do Mundo, ele ultrapassou Gabriel Batistuta e chegou a 11 gols marcados.

Este também foi o quinto gol de Messi no Mundial do Catar. Assim, ele se igualou a Mbappé, da França, como o maior artilheiro da Copa de 2022.

VEJA OS CINCO MAIORES ARTILHEIROS DA ARGENTINA EM COPAS

Lionel Messi: 11 gols

Gabriel Batistuta: dez gols.

Diego Maradona e Guillermo Stábile: oito gols.

Mario Kempes: seis gols.