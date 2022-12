Benzema foi cortado da Copa do Mundo por lesão - AFP

Benzema foi cortado da Copa do Mundo por lesãoAFP

Publicado 13/12/2022 16:50

Catar - O jornal 'Marca', da Espanha, voltou a afirmar nesta terça-feira (13) que o atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, tinha condições de jogar a Copa do Mundo de 2022. Eleito o melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro, o camisa 9 merengue sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, na véspera da estreia da França, e foi cortado.

A lesão de Benzema aconteceu no dia 19 de novembro. O jogador foi cortado pela comissão técnica, mas oficialmente segue inscrito pela França e poderia retornar durante a Copa do Mundo. Segundo o jornal espanhol, o craque francês já estava 100% recuperado no dia 29, mas o técnico Didier Deschamps descartou o seu retorno.

Com a lesão de Benzema, Giroud assumiu a titularidade. O centroavante, que passou em branco na Copa do Mundo de 2018, já marcou quatro vezes em 2022. Enquanto isso, Benzema ficou aprimorando a parte física na Europa. O zagueiro Raphel Varane chegou a afirmar que ele estava enviando mensagens torcendo para os Le Bleus conquistarem o tri.

Nesta semana, Benzema se reapresentou ao Real Madrid para se preparar para o retorno da temporada 2022/23. O clube espanhol fará 20 dias de treinamento até a volta aos gramados, no dia 30 de dezembro, contra o Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol. Na primeira metade da temporada, Benzema sofreu com lesões e pouco atuou.