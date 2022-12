Ibrahimovic defende atualmente o Milan, da Itália - AFP

Publicado 13/12/2022 14:42

Catar - Fora da Copa do Mundo de 2022, o atacante Ibrahimovic, do Milan, tem acompanhado a competição mesmo distante do Catar. O sueco, de 41 anos, deu o seu palpite sobre o vencedor da edição e acredita na consagração de Lionel Messi com a Argentina.

"Acho que já está escrito quem vai ganhar, e vocês sabem a quem me refiro. Acho que Messi vai levantar o troféu, já está escrito", disse o atacante em entrevista à Agência AFP.

Messi está disputando a sua quinta Copa do Mundo da carreira e busca o título inédito com a Albiceleste. O craque argentino se tornou o jogador com mais jogos e gols pela seleção em Mundiais, e se tornará o atleta com mais partidas na história da competição.

Em 2014, Messi bateu na trave na derrota para a Alemanha por 1 a 0, na decisão. O jogador está a um passo de disputar mais uma final de Copa do Mundo com a Argentina, que não conquista a competição desde 1986.

Messi e Ibrahimovic jogaram juntos no Barcelona em 2009 e 2010. O sueco teve uma passagem sem brilho pelo clube catalão e teve problemas de relacionamento com o técnico Pep Guardiola. Ele nunca esconde sua admiração pelo argentino.