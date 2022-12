Tite - AFP

Publicado 13/12/2022 12:40

Rio - Bastante criticado por algumas decisões tomadas na eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo, o treinador Tite tem ofertas internacionais na mesa para trabalhar em 2023. De acordo com informações do portal "UOL", o técnico recebeu três propostas de seleções e mais duas de clubes do futebol europeu.

O desejo dos interessados é de que o ex-treinador da seleção brasileira já comece a desenvolver seu trabalho em janeiro. Tite tem representantes na Europa para receber os detalhes das propostas e decidir o que fazer.

Inicialmente, a vontade do treinador seria de ficar seis meses fora do mercado e descansando do período de seis anos em que esteve à frente da Seleção, mas ele sempre deixou claro que, dependendo do tamanho da equipe, as férias poderiam ser repensadas.

Antes de deixar o comando da seleção brasileira, Tite havia dito que desejaria fazer um trabalho fora do Brasil. Os contatos aconteceram antes da Copa do Mundo, mas o treinador voltou a ser procurado com a eliminação da Seleção.