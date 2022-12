Walid Regragui - AFP

Publicado 13/12/2022 12:00

Rio - Principal surpresa da Copa do Mundo, Marrocos já garantiu que irá entrar em campo sete vezes na competição com a classificação para a semifinal. Porém, o objetivo é o título. Em entrevista coletiva nesta terça, o treinador Walid Regragui fez questão de dizer que a melhor equipe da Copa está eliminada.

"Nem todos têm a sorte de estar na semifinal. O melhor time já foi eliminado, o Brasil, e meus jogadores sabem disso. Temos fome por estar entre os melhores do mundo. Sabemos que não somos os favoritos, mas que é possível. Queremos escrever história, colocar a África no topo do mundo", afirmou.

Outro tema abordado por Regragui foi Kyllian Mbappé. O treinador elogiou a qualidade do grupo francês e afirmou que não haverá um esquema especial para o atacante do PSG.

"Não vou tentar estabelecer nenhum plano tático específico para combater Kylian. A França também tem outros bons jogadores. (Antoine) Griezmann está no topo de seu jogo e atuando bem nas entrelinhas e Ousmane Dembélé também é um complemento perfeito para Mbappé na outra ponta", opinou.