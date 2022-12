Marrocos eliminou Portugal - AFP

Marrocos eliminou PortugalAFP

Publicado 13/12/2022 09:30

Catar - Com a eliminação de Portugal, a Europa deixou de garantir aproximadamente um finalista na Copa do Mundo. Por mais que tenha dois representantes nas semifinais da Copa do Catar, o Velho Continente corre o risco de pela primeira vez em 52 anos não ter um representante em uma final de Copa do Mundo.

Em apenas duas edições das 21 Copas do Mundo, a Europa não teve nenhum representante em uma final. Em ambas, os sul-americanos decidiram a competição. A primeira em 1930, na edição inicial do torneio, quando o Uruguai venceu a Argentina. A segunda e última aconteceu vinte anos depois, quando a Celeste levou seu bicampeonato ao derrotar o Brasil no Maracanã.

Em 2022, Argentina e Marrocos são os intrusos entre os europeus Croácia e França. Caso essa final aconteça, pela primeira vez na história haverá um africano na decisão. Além disso, nunca uma equipe de outro continente sem ser América do Sul ou Europa chegou a uma final de Copa do Mundo.

A Europa conquistou os últimos quatro títulos mundiais. Em 2006, a Itália foi campeã, quatro anos depois o título ficou com a Espanha. Em 2014, no Brasil, a Alemanha faturou o caneco e na última Copa do Mundo, os franceses se sagraram campeões. O último não europeu a levar a taça foi o Brasil em 2002.