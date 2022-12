Perišić, à esquerda, e Messi, à direita, devem ser titulares no jogo desta terça-feira - FOTO: Alfredo ESTRELLA, Nelson ALMEIDA / AFP

Publicado 12/12/2022 18:15

Catar - Nesta terça-feira, Argentina e Croácia se enfrentam Lusail Stadium, às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada). O telespectador também pode optar por assistir ao confronto no streaming, pelo ge, Fifa+, Cazé TV ou Globoplay.

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Para o confronto, há a possibilidade do retorno de Dí Maria ao time titular. O atacante, que se recuperava de um problema no quadríceps da perna esquerda, não jogou contra a Austrália e entrou apenas no segundo tempo da prorrogação da partida contra a Holanda.

Entretanto, se não for titular, há outras duas opções para Scaloni: manter a linha de três zagueiros ou reforçar o meio-campo com a entrada de Leandro Paredes.

Uma mudança certa na equipe será a saída de Gonzalo Montiel, que está suspenso pelo segundo cartão amarelo. Tagliafico, portanto, deve assumir seu lugar.

A provável Argentina enfrentar a Croácia tem: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Di María (Paredes), Julián Álvarez e Messi.

CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic)

No caso da seleção croata, não há problemas no elenco de jogadores em recuperação de problemas físico ou suspensos. Dessa forma, a expectativa é de que Zlatko Dalic mande a campo o mesmo time que venceu o Brasil nos pênaltis.

A provável Croácia para enfrentar a Argentina tem: Livakovic: Juranovic, Dejan Lovren, Gvardiol e Sosa; Marcelo Brozovic, Luka Modric e Kovacic; Kramaric, Mario Pasalic, Ivan Perisic.