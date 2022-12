Cristiano Ronaldo deixa o campo em prantos após a eliminação - NELSON ALMEIDA / AFP

Cristiano Ronaldo deixa o campo em prantos após a eliminaçãoNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 12/12/2022 17:22

Catar - Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, Gary Neville deixou de lado o desafeto com o português e mostrou solidariedade após a eliminação de Portugal diante de Marrocos, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. O ex-lateral e atual comentarista do canal 'Sky Sports' lamentou que o camisa 7 tenha deixado o campo chorando.

"É uma imagem horrível. É o momento em que sabe que o sonho de ganhar uma Copa do Mundo pelo seu país acabou. Todos já passamos pelo fim de carreira, mas ele é um dos melhores de todos os tempos, senão o melhor. Foi horrível ver algo assim. Ele passou por meses complicados", disse Gary Neville durante o podcast da 'Sky Sports'.

Cristiano Ronaldo desembarcou no Catar para disputar sua quinta Copa do Mundo na carreira, mas não chegou em boa fase. O astro português estava no banco do Manchester United, onde colecionou problemas com treinadores durante sua segunda passagem. Em meio ao Mundial, ele foi comunicado que estava sendo dispensado pelo clube inglês.

Além da dispensa do Manchester United, Cristiano Ronaldo ainda foi barrado pelo técnico Fernando Santos nas oitavas e nas quartas de final da Copa do Mundo. Nas oitavas, viu o seu reserva marcar três vezes na goleada sobre a Suíça. Nas quartas, não conseguiu evitar a eliminação para Marrocos. Sendo assim, o camisa 7 português se despediu do seu último Mundial como reserva, além de sem clube.

Após a eliminação diante de Marrocos, Cristiano Ronaldo chorou dentro do túnel enquanto caminhava para o vestiário. O jogador, de 37 anos, definirá o seu futuro nos próximos dias, mas por enquanto ainda não possui interessados para contratá-lo. Em uma carta nas redes sociais, ele se despediu da seleção portuguesa, dando a entender que não planeja jogar mais uma Copa.

Entenda o desafeto de Cristiano Ronaldo com Gary Neville

Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United entre 2003 e 2009, Gary Neville fez duras críticas ao craque português durante a segunda passagem pelo clube. Em outubro de 2022, antes de uma partida contra o West Ham, pelo Campeonato Inglês, o camisa 7 foi cumprimentar os comentaristas da 'Sky Sports', e ignorou a presença do ex-jogador.

Após ser ignorado, Gary Neville voltou a criticar Cristiano Ronaldo, demonstrando incômodo com o episódio na beira do gramado. O ex-jogador inglês sempre destacou nas críticas que o português deveria melhorar suas atitudes em relação ao elenco. Na Copa do Mundo, Neville voltou a criticar o comportamento do atacante e o chamou de "petulante".