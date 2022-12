Luis Enrique está livre no mercado após comandar a Espanha no último ciclo - JAVIER SORIANO / AFP

Luis Enrique está livre no mercado após comandar a Espanha no último cicloJAVIER SORIANO / AFP

Publicado 12/12/2022 19:01

Técnico da Espanha na Copa do Mundo do Catar, Luis Enrique falou sobre os planos para o futuro. Em entrevista a celebridade Ibai Llanos,na Twitch, ele comemorou a passagem pela Fúria e destacou que tem vontade de treinar um clube.

"Quero continuar treinando. Estou em um momento em que vejo vontade e força para assumir um clube. A seleção tem sido um sonho. Se nada acontecer, esperarei a próxima temporada e se vier algo que interesse eu vou não vou deixar de estar relacionado com o mundo do futebol mas é possível que mesmo", disse Luis Enrique.





Na carreira, além da seleção espanhola, ele treinou o Barcelona B, a Roma, o Celta de Vigo e o time profissional do Barcelona. No total, ele conquistou um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa Europeia, dois Campeonatos Espanhóis, três Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha.

"Assinei um contrato de quatro anos e, depois de terminar o Europeu no ano passado, falaram-me em renovar, e eu disse-lhes que não, que devíamos esperar pelo Mundial e assim o fizemos. Portanto, não houve compensação nem nada. Achei que ia ter que tomar uma decisão, mas, no final, foram eles que me disseram que não iam me renovar e pronto. Estou feliz com a decisão. Já estou altamente motivado para o seguinte", explicou o técnico.

Vale lembrar que o substituto de Luis Enrique é Luis de La Fuente. Ex-jogador de clubes como Sevilla e Athletic Bilbao, ele estava à frente da equipe sub-21 da seleção espanhola.