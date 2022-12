Festa dos jogadores e da comissão técnica de Marrocos - FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 12/12/2022 17:26

Sunday Oliseh, ex-jogador da seleção nigeriana e atual conselheiro técnico da Fifa na Copa, destacou dois pontos que explicam o sucesso de Marrocos no Mundial do Catar. Na visão dele, a ausência de problemas extracampo e a estrutura de primeiro nível da competição são fatores que colocaram a seleção marroquina entre as quatro melhores da competição. Confira no vídeo abaixo:





"Eu notei uma coisa, porque eu joguei em duas Copas do Mundo, classifiquei para três. Agora, esta é a minha quarta Copa do Mundo trabalhando para a Fifa como um conselheiro técnico. Uma coisa que posso dizer é que as instalações que cada time está tendo na Copa do Mundo do Catar é de primeiro nível. E, normalmente no meu continente, um dos problemas que nós sempre tivemos... está é a primeira Copa do Mundo que não houve escândalos no meu país antes da Copa. Não há problemas com jogadores ou jogadores reclamando. Não houve porque o tempo de preparo foi apenas uma semana. Acho que isso ajudou os marroquinos e acho que as instalações que tem aqui, que são muito boas, os times estão agora meio que colocados no mesmo nível", disse Sunday Oliseh.

Em tempo: Marrocos enfrentará a França na quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Al Bayt Stadium. Quem avançar irá encarar o vencedor do confronto entre Croácia e Argentina na decisão.