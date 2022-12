Alisson - Jewel SAMAD / AFP

Publicado 12/12/2022 14:50

Catar - Três dias após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo para a Croácia, o goleiro Alisson foi às redes sociais se manifestar pela primeira vez. O goleiro admitiu que sofreu um grande baque com a queda nas quartas de final, mas projetou uma volta por cima.

"O futebol que me deu muitas alegrias, também me deu tristezas, e essa a maior delas! Vai levar tempo para cicatrizar essa ferida, mas ela vai cicatrizar. Seguiremos em frente, nos reconstruindo e nos fortalecendo ainda mais", escreveu o camisa 1.

Ao longo da Copa do Mundo, Alisson foi vazado em apenas duas oportunidades: na vitória de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul e na eliminação da última sexta, contra a Croácia. No entanto, não conseguiu defender nenhuma das cobranças de pênaltis dos europeus.

Veja a postagem do goleiro na íntegra: