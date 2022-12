Torcida da Argentina segue fazendo festa no Souq Waqif, ponto turístico em Doha, no Catar - Reprodução de vídeo

Torcida da Argentina segue fazendo festa no Souq Waqif, ponto turístico em Doha, no CatarReprodução de vídeo

Publicado 12/12/2022 18:24

A torcida da Argentina tem sido protagonista no Catar. Com festas dentro e fora do estádio, os argentinos tomaram Doha para si e, agora, têm mais um componente a ser festejado. Às vésperas do duelo diante da Croácia, pela semifinal da Copa do Mundo, provocaram a seleção brasileira, eliminada nas quartas pelos croatas.

Os argentinos têm se reunido no Souq Waqif, ponto turístico da cidade, marcado pelo comércio, e o transformaram numa autêntica La Bombonera. Foi lá que as cutucadas no Brasil se intensificaram, com hits já conhecidos, como o tradicional "Decime que se siente", embalado por Maradona na Copa do Mundo de 1990.



No entanto, outros cânticos também ganharam notoriedade, como o inspirado na vitória sobre o Brasil na última Copa América. Vale destacar o minuto de silêncio em 'homenagem' à eliminação da Seleção Brasileira.



"Un minuto de silencio, shhh... para #Brasil que está muerto"



Dedican los hinchas a los brasileños por su eliminación en cuartos de #Qatar2022 .



@FranciscoJAli pic.twitter.com/uft86eFSGk — Vermouth Deportivo (@vermudeportivo) December 12, 2022





A Embaixada da Argentina no Qatar estima que mais de 40 mil torcedores estejam no país para acompanhar a Copa do Mundo. E mais argentinos estão chegando a Doha, com pelo menos dois mil. Se chegar à final, a Aerolíneas Argentinas, principal companhia aérea do país, promete ainda mais voos.



Para garantir a vaga na decisão, no entanto, a Argentina precisa vencer a Croácia. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail. Se triunfar, encara o vencedor de França e Marrocos na final.