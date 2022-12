Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez deseja que Copa do Mundo de 2030 seja na América do Sul - Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez deseja que Copa do Mundo de 2030 seja na América do SulFoto: Pablo Porciuncula/AFP

Publicado 12/12/2022 17:20

A Conmebol segue pressionando a Fifa para levar a edição da Copa do Mundo de 2030 para o Uruguai, visando a comemorar o centenário no primeiro país sede do Mundial, em 1930. Além do país, outros três receberiam a competição: Argentina, Chile e Paraguai.

A Uefa também tem o interesse de levar a edição para Portugal, Espanha e Ucrânia. Entretanto, a escolha da sede da Copa em questão será apenas em 2024, quando 211 associações nacionais de futebol votarão.



O presidente da Confederação, Alejandro Domínguez, comentou sobre a candidatura no último domingo em evento realizado pela entidade.



"A candidatura é muito sólida, 2030 é uma questão em que a Fifa tem que decidir o que vai fazer. É responsabilidade da Fifa e da família do futebol como e o que vamos fazer para lembrar aqueles que fizeram a primeira Copa do Mundo, que nasceu no Uruguai. Sempre haverá oportunidade para outros países a partir de 2030. Porque 100 anos se completam apenas uma vez e esse momento tem que ser na América do Sul", afirmou.



Vale ressaltar que Conmebol e Uefa atualmente são parceiras em projetos, além de estarem alinhada politicamente em oposição à Fifa e terem aberto um escritório conjunto em Londres.