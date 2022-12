Raphael Varane - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 12/12/2022 13:35

Catar - O zagueiro Raphaël Varane, da França, descartou vida fácil para sua seleção contra Marrocos, na semifinal da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta segunda, em Doha, defensor rasgou elogios ao sistema defensivo do time africano, que tomou apenas um gol neste Mundial.

"Acho que é uma equipe sólida. Estão escrevendo história no futebol marroquino. Tem grande espírito de time, o que dá a eles muita confiança. “Eles têm fortes contra-ataques, com boas ações individuais. Não estão aqui por sorte. Então, esperamos um jogo difícil”, disse Varane.



O jogador do Manchester United minimizou a ideia de que a pressão no confronto seja maior para os atuais campeões do mundo.

"Temos que nos adaptar. Contra a Polônia, muitos jogadores não haviam jogado o jogo anterior, contra a Tunísia. Tivemos que reagir. Mas não há pressão baseada no adversário. É sempre alto nível, e não há diferença baseada em quem vamos enfrentar", garantiu.

França e Marrocos se enfrentam na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt, pela semifinal da Copa do Mundo. Quem avançar, encara na final o vencedor do confronto entre Argentina e Croácia.