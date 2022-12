Seleção da Inglaterra adotou gato na Copa do Mundo - Reprodução

Publicado 12/12/2022 13:03

Catar - Eliminada da Copa do Mundo, a seleção da Inglaterra terá um passageiro especial no voo de volta para Londres. A equipe, que deixou o Catar no último domingo, decidiu adotar um gato, batizado de Dave, que ficou amigo dos jogadores nos treinos realizados no complexo esportivo em Al-Wakrah, onde estavam hospedados.

Ao chegar em Londres, Dave será submetido a exames veterinários. A expectativa é que ele seja adotado por algum dos jogadores ingleses.



O gato ficou tão conhecido no centro de treinamento dos ingleses que chegou a ser tema de uma pergunta em uma coletiva do lateral Kyle Walker. Questionado se o felino estava bem, o jogador disse que sim, apesar de ter entrado em uma briga com outro gato.

A Inglaterra se despediu da Copa do Mundo no último sábado. O time britânico fez um grande duelo contra a França, mas acabou perdendo por 2 a 1.