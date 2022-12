Kaká e Ronaldo Fenômeno - Reprodução

Publicado 12/12/2022 16:24

Catar - Ronaldo comentou pela primeira vez as declarações de Kaká sobre ser "só mais um gordo andando na rua" quando está no Brasil. Em coletiva nesta segunda-feira, o Fenômeno evitou entrar na polêmica levantada pelo ex-meia sobre a falta de reconhecimento dos ídolos brasileiros e minimizou a polêmica.

"Eu assisti ao vivo isso. No conceito que ele estava falando, não me chamou absolutamente nada a atenção. Acontece que a tradução literal parece ser muito mais polêmica do que é. Talvez, ele quisesse se referir a um tratamento que todos nós recebemos enquanto brasileiros bem-sucedidos no exterior. Talvez, culturamente, nós recebamos um tratamento mais especial fora do Brasil do que no Brasil", disse Ronaldo.

"O inglês dele não estava grandes coisas, muito melhor do que o meu (risos). Achei que ele estava enrolado na hora de passar a ideia do que queria dizer. Logicamente, a tradução nua e crua ficou feia, mas não tenho nenhum problema. Outro dia estava jogando padel com ele aqui, não temos nada um com o outro", completou.

Entenda a polêmica:

Kaká deu uma declaração polêmica ao programa de TV BeIN Sports, da Inglaterra. O ex-meia criticou a forma como os brasileiros tratam seus ídolos e afirmou que, no Brasil, Ronaldo é visto apenas como mais um "gordo". Além disso, ele afirmou que há pessoas que torcem contra a Seleção.



"É estranho falar isso, mas muitas pessoas (brasileiras) não torcem para o Brasil. Eu sei que é estranho, mas acontece às vezes. Nós, brasileiros, às vezes não reconhecemos nossos talentos. Se vocês (estrangeiros) verem o Ronaldo Fenômeno andando por aqui, vão pensar 'uau', porque ele tem algo diferente. No Brasil, é só um mais um gordo andando pela rua", disse Kaká, que também criticou a forma como Neymar é tratado.



"Nesse momento, muitas pessoas estão falando do Neymar de uma forma negativa. É estranho, talvez seja algo sobre política também", completou.



A afirmação de Kaká surpreendeu o apresentador do programa, Richard Keys, que apontou Ronaldo como o melhor que viu jogar.



"No meu time ideal, eu começo pelo Ronaldo. Eu formo o time em volta dele, vocês (brasileiros) não? Ele é o melhor que eu já vi", disse Keys.



"É claro, vários brasileiros amam o Ronaldo. Nós amamos Ronaldo. Eu amo Ronaldo. Mas é diferente. Vejo mais respeito a eles fora do país do que aqui [no Brasil]", respondeu Kaká.