Messi tenta conquistar a Copa do Mundo pela primeira vez pela Argentina - JUAN MABROMATA / AFP

Messi tenta conquistar a Copa do Mundo pela primeira vez pela ArgentinaJUAN MABROMATA / AFP

Publicado 13/12/2022 08:00

Argentina de Messi ou Croácia de Modric estará na final da Copa do Mundo para tentar o título que escapou. Últimos dois vice-campeões, argentinos, que perderam para a Alemanha em 2014, e croatas, derrotados pela França em 2018, enfrentam-se nesta terça-feira (13), às 16h (de Brasília) no Estádio Lusail, em busca de mais uma chance de levantar a taça.



Dos jogadores que estiveram em campo na final há oito anos, apenas Messi segue com a seleção da Argentina e tem nova possibilidade de apagar a decepção. Di María também fez parte da campanha vice-campeã, mas se machucou nas quartas de final e ficou fora da derrota por 1 a 0 para a Alemanha na prorrogação, no Maracanã.



Além disso, o confronto contra a Croácia também será a chance de devolver a derrota incontestável por 3 a 0 em 2018, quando a Argentina acabou ficando em segundo lugar no Grupo D e pegou a França nas oitavas de final, sendo eliminada. Desta vez, vale vaga na decisão.



"Nós somos uma equipe diferente em relação há quatro anos e eles também se modificaram. Será uma partida distinta da Copa anterior. A Croácia tem bons jogadores e uma boa estrutura. É tentar feri-los com nossas armas", avisou Tagliafico.







Já a Croácia pode chegar à segunda final seguida em sua curta história em Copas do Mundo, desde 1998. Isso é possível graças a uma geração capitaneada por Modric que já ficou marcada em 2018 com o vice-campeonato.



Com parte da base mantida em 2022- além do meia do Real Madrid, Perisic, Lovren e Brozovic seguem no time -, agora os croatas querem ir ainda mais longe e conquistar o título após perdê-lo há quatro anos para a França, por 4 a 2.



"Depois de quatro anos poder repetir uma semifinal é uma oportunidade fantástica. Se conseguirmos a vitória, seria a maior partida de todos os tempos para a Croácia. Não poderia imaginar que chegaria a ser técnico em dois Mundiais e chegar à final e agora semifinal. Tenho orgulho disso e estou muito feliz", afirmou o técnico Zlatko Davic.