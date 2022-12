Reação de decepção de Harry Kane após perder o pênalti contra a França nas quartas de final da Copa do Mundo - Paul ELLIS / AFP

Reação de decepção de Harry Kane após perder o pênalti contra a França nas quartas de final da Copa do MundoPaul ELLIS / AFP

Publicado 13/12/2022 11:32

Maior artilheiro da Premier League com 260 gols em 441 jogos, Alan Shearer escreveu um texto para o site "The Athletic" sobre o pênalti perdido pelo compatriota Harry Kane, na partida pelas quartas de final da Copa do Mundo da Inglaterra contra a França, que levou a eliminação da seleção inglesa.



Kane, artilheiro do Mundial em 2018, marcou apenas um gol nesta edição, justamente de pênalti e nesta mesma partida, quando a Inglaterra estava em desvantagem. Na segunda penalidade para os ingleses, quando o placar já estava em 2 a 1 para os franceses, o atacante isolou a bola.

No texto, o ex-atacante afirma que o lance vai ficar na mente do jogador para o resto da vida e a disputa contra o companheiro de Tottenham, o goleiro Hugo Lloris, atrapalhou na hora da cobrança.

Confira o texto de Alan Shearer sobre o momento de Harry Kane:



"Às vezes acontece merda e depois ficamos sem dormir. Harry Kane é um centroavante excepcional, um jogador excepcional. Eu conheço a posição dele e a sua mentalidade e sei que ele vai colocar a cabeça na almofada nesta noite, na próxima e mais algumas. Ele vai olhar para o teto. Ele vai reviver aquele pênalti várias vezes. Ele vai revisitá-lo, vai repeti-lo e, na sua mente, vai se convencer de que desta vez ele está a marcar. Isto vai persegui-lo para sempre. Ele jogava contra o companheiro de equipe no Tottenham, o Hugo Lloris, e essa sensação de familiaridade é traiçoeira. Sim, ele já tinha marcado, mas o Lloris conhece as suas rotinas, como ele treina, o lado que naturalmente prefere para marcar. Acreditem em mim, tudo isso passa pela cabeça dele nos segundos entre o apito e o início da corrida. Isto vai magoar o Harry para o resto da sua vida. Não vai passar um dia sem que ele pense ou se lembre disso. Ele vai sempre pensar no que poderia ou deveria ter feito".