Daniella ChávezReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2022 11:26

Rio - Bastante atenta a Copa do Mundo do Catar, a musa do OnlyFans, Daniella Chavez, voltou a se manifestar sobre a competição. Crítica de Lionel Messi e da seleção argentina, a chilena, que vive no México, afirmou que acredita que existe um complô para que a seleção sul-americana seja campeã mundial.

"Esta Copa do Mundo está matando o futebol, além disso me parece que existe uma armação para a Argentina avançar para recompensar Messi, a Copa do Mundo acabou como nós a aproveitávamos há décadas! Agora vem aí um simples show de futebol e o show está pago!", disse.

Nascida no Chile e atualmente vivendo no México, Daniella ficou conhecida no meio esportivo por ter tido um affair com Cristiano Ronaldo. Posteriormente, a beldade fez uma vaquinha para comprar o seu time do coração, O'Higgins FC, do Chile, porém, os dirigentes não quiseram negociar o clube para ela.

Nesta Copa do Mundo, Daniella já provocou Lionel Messi, antes do jogo entre México e Argentino, consolou os mexicanos com um "topless" após a eliminação da seleção norte-americana e rasgou elogios a Kylian Mbappé, após a vitória da França sobre a Polônia.