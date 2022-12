Torcedores do Marrocos deverão comparecer em peso para a semifinal contra a Argentina - AFP

Torcedores do Marrocos deverão comparecer em peso para a semifinal contra a ArgentinaAFP

Publicado 13/12/2022 12:53

Milhares de torcedores do Marrocos passaram a madrugada desta terça-feira em filas em frente ao estádio Al Janoub, em Doha, no Catar, em busca de ingressos para a semifinal da Copa do Mundo contra a França. A aglomeração, registrada desde a noite de segunda, ocorreu porque veículos de imprensa marroquinos divulgaram que cerca de 13 mil ingressos seriam distribuídos gratuitamente pelo governo e pela federação de futebol do país. As informações são do "GE".





Embora o palco desta semifinal seja no estádio Al Bayt, o Al Janoyb foi o escolhido como ponto de entrega dos ingressos, o que já tinha acontecido em jogos anteriores da Copa do Mundo. No entanto, dessa vez o número de torcedores no local foi bem maior.



Muitas pessoas aguardaram na fila com cobertores para suportar o frio durante a noite, enquanto outras, que esperaram mais de 12 horas, recorriam a bancos ou mesmo deitavam-se no chão. E, mesmo depois dos avisos de que os bilhetes tinham se esgotado, muitos torcedores permaneceram no local.

O governo do Catar deslocou centenas de policiais para tentar conter a multidão, mas ainda assim houve confusão envolvendo pessoas que não conseguiram bilhetes. No meio da aglomeração, a porta de uma das entradas para o estádio foi quebrada.

Marrocos já eliminou as seleções da Bélgica, Espanha e Portugal para se tornar a primeira equipe da África em uma semifinal de Copas. A partida entre a seleção marroquina e a França acontece nesta quarta, às 16 horas (no horário de Brasília).