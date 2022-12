Galvão Bueno nada no Golfo Pérsico - Reprodução

Galvão Bueno nada no Golfo PérsicoReprodução

Publicado 13/12/2022 14:27

Catar - Galvão Bueno fez um aquecimento especial antes de narrar a semifinal da Copa do Mundo, entre Argentina e Croácia, nesta terça-feira, às 16h, no Lusail. O narrador aproveitou a manhã de folga para nadar nas águas do Golfo Pérsico.

"Coisa boa! Saudável!", disse o narrador ao ser filmado por sua esposa, Desirée Soares.



Argentinos e croatas definirão quem será o primeiro finalista da Copa do Mundo. Quem avançar para a decisão, pega o vencedor do confronto entre França e Marrocos. Na transmissão, Galvão terá a companhia dos comentarista Júnior e Ana Thaís Matos.