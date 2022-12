Didier Deschamps no treino da seleção francesa - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 13/12/2022 15:40

O zagueiro Upamecano e o meia Rabiot não participaram do último treino da França antes do jogo contra Marrocos, válido pela semifinal da Copa do Mundo. Os dois, portanto, são dúvidas para a partida.

Vale lembrar que Upamecano já havia sido baixa no treino de segunda-feira por conta de uma dor de garganta. De acordo com o jornal "L'Équipe", Rabiot ficou de fora da atividade de hoje já que está resfriado. Caso eles não tenham condições de ir a campo, os substitutos são o Konaté e Fofana.

A boa notícia fica por conta da volta de Tchouaméni, que treinou normalmente nesta terça-feira. Ele sofreu uma pancada no pé durante o jogo contra a Inglaterra e foi desfalque no treino de ontem.





Dessa forma, uma provável França tem: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano (Konaté) e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot (Fofana) e Griezmann; Mbappé, Dembélé e Giroud.

Em tempo: Marrocos e França se enfrentarão nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Al Bayt Stadium.