José Mourinho durante o jogo entre Sassuolo e RomaFoto: Filippo MONTEFORTE / AFP

Publicado 13/12/2022 14:47

Catar - Eliminada da Copa do Mundo do Catar, a seleção portuguesa está em busca de um substituto para o técnico Fernando Santos. De acordo com o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", José Mourinho, que atualmente comanda a Roma-ITA, é o favorito para o cargo.

Segundo a publicação, existe a possibilidade de Mourinho se dividir nas funções na seleção e na Roma. O treinador tem contrato com o time italiano até 2024. Além dele, Rui Jorge, técnico da equipe sub-21 de Portugal, e Paulo Fonseca, atual treinador do Lille, também são nomes que agradam.



José Mourinho tem carreira consagrada no futebol europeu. O treinador acumula passagens por clubes como Porto, Chelsea, Inter de Milão e Real Madrid, e dois títulos da Champions League. Ele já declarou ao longo da carreira ter o desejo de comandar a seleção lusitana.