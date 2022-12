Elenco da Bélgica na Copa do Mundo - JACK GUEZ / AFP

Catar - Eliminada da Copa do Mundo ainda na primeira fase, a seleção da Bélgica busca um novo treinador para o lugar de Roberto Martínez. Através de seu site oficial, a Federação Belga de Futebol anunciou uma vaga de emprego para encontrar alguém que se encaixe no perfil desejado. A ideia é ter um técnico "resolutamente ambicioso com experiência internacional no mais alto nível mundial, conhecimentos e ideias táticas, bem como competências pessoais adequadas."

“Estamos procurando um vencedor em série com experiência no gerenciamento dos melhores jogadores do mundo”, diz o comunicado, que pede currículos até o dia 1º de outubro de 2023.



“O novo técnico sabe como focar na criação de um grupo coeso e como integrar os jovens jogadores. Ele é um especialista tático que baseia suas escolhas em dados objetivos, tecnologias e parâmetros e utiliza a experiência e a estrutura esportiva da Federação. Ele sabe como ganhar troféus em competições mundialmente conhecidas", afirma outro trecho.

"Os Red Devils foram o número 1 do ranking mundial durante quatro anos, qualificaram-se quatro vezes para uma fase final e obtiveram o terceiro lugar no Mundial da Rússia. Mas a eliminação precoce no Mundial do Catar foi decepcionante. No entanto, todos os elementos estão no lugar para voltar ao sucesso no futuro. Caberá ao novo treinador tirar partido disso e conduzir-nos a novas conquistas”, conclui a oferta.

A Bélgica teve uma campanha frustrante na Copa do Mundo. A seleção europeia foi eliminada com apenas uma vitória contra o Canadá, um empate contra a Croácia e uma derrota para Marrocos. Croatas e marroquinos seguiram na competição.