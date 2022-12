Raphinha foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar - FABRICE COFFRINI / AFP

Publicado 13/12/2022 17:19

Quatro dias depois da queda do Brasil da Copa do Catar, Raphinha se manifestou nas redes sociais. Nesta terça-feira, o atacante ressaltou que o sonho da conquista do Mundial foi interrompido "de maneira inesperada e muito dolorosa". Ele também afirmou que a eliminação ainda "dói muito" e fez questão de agradecer o apoio dos torcedores.

VEJA A POSTAGEM DE RAPHINHA

Bom, depois de alguns dias pensando no que eu poderia escrever, confesso que me faltam palavras nesse momento.



Vestir e defender a camisa mais pesada do futebol mundial é uma dádiva. Representar a seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo, um sonho.



O desejo de conquista era muito forte, muito grande, mas foi interrompido de maneira inesperada e muito dolorosa. Ainda será necessário algum tempo, para esfriar a cabeça e tentar entender todos os sentimentos das últimas semanas. Da alegria pela realização do sonho de menino à frustração de ter nosso objetivo interrompido, ainda dói, e dói muito.

Porém a tristeza vai passar, pode demorar, mas a gratidão por ter feito parte desse grupo será eterna e inesquecível. Obrigado a cada um que se comprometeu totalmente, trabalhou incansavelmente e esteve unido em cada vitória e também quando as coisas não deram certo.

O orgulho permanece, assim como, a meta de colocar mais uma estrela no nosso peito continua. Muito obrigado a todos os que torceram pela gente e continuem sonhando conosco!