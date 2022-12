Messi e Álvarez brilharam na classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo - AFP

Messi e Álvarez brilharam na classificação da Argentina para a final da Copa do MundoAFP

Publicado 13/12/2022 17:54

Catar - A Argentina é a primeira finalista da Copa do Mundo de 2022. Na tarde desta terça-feira, a seleção sul-americana se classificou para a decisão pela sexta vez em em sua história ao vencer a Croácia, no Estádio Lusail, por 3 a 0. Messi foi o grande nome da partida, com um gol de pênalti e uma jogada genial que originou um dos gols de Julián Álvarez, que marcou duas vezes.

Agora, a Argentina aguarda o resultado da outra semifinal, entre França e Marrocos, nesta quarta, para saber quem enfrentará na grande final da Copa do Mundo. A decisão acontecerá no próximo domingo, às 12h, no Estádio Lusail. Já a Croácia volta a campo no sábado, às 12h, no Internacional Khalifa, para a disputa de terceiro lugar.



A Croácia foi quem começou a partida melhor, tendo mais a bola e empurrando a Argentina para seu campo de defesa. No entanto, a seleção de Modric não conseguiu transformar seu volume de jogo em chances de gol e acabou penalizada. Os argentinos conseguiram encaixar um contra-ataque aos 31 minutos e Julián Álvarez foi derrubado pelo goleiro Livakovic. Na cobrança do pênalti, Messi bateu forte, no ângulo, para abrir o placar.

A vantagem da Argentina fez com que os croatas se desorganizassem taticamente e cedessem mais espaços. Aos 38 minutos, os sul-americanos encaixaram mais um contra-ataque. Julián Álvarez atravessou grande parte do campo e, após trombar com diversos adversários, conseguiu deslocar Livakovic para fazer o segundo dos argentinos.

Na volta para o segundo tempo, o cenário se manteve. Com boa vantagem construída, a Argentina se mantinha firme em seu jogo defensivo, com uma linha de cinco jogadores atrás. A Croácia, por sua vez, tinha a bola, mas esbarrava na falta de inspiração de seus homens de frente.

Com um jogo morno na segunda etapa, a genialidade de Lionel Messi apareceu no Lusail. O camisa 10 recebeu na ponta esquerda, chamou Gvardiol para dançar na linha de fundo e rolou para o meio da área, encontrando Julián Álvarez completamente livre para apenas escorar e marcar o terceiro, dando números finais à partida.