Publicado 14/12/2022 12:01

Catar - O sinal amarelo de alerta está aceso na seleção francesa. De acordo com informações do portal "UOL", o treinador Didier Deschamps está preocupado com os sintomas gripais que alguns jogadores da sua equipe estão apresentando na reta fina da Copa do Mundo do Catar.

Na última terça-feira, Dayot Upamecano e Adrien Rabiot apresentaram dor de garganta, febre, tosse contínua e sensação de cansaço extremo. Por conta disso, não puderam participar dos treinamentos. Preocupado, Deschamps isolou os atletas do restante do grupo.

Vale lembrar que os jogadores do Brasil passaram por isso na fase de grupos da competição. O entendimento é de que o calor intenso nas ruas do Catar e o ar-condicionado gelado em lugares fechados acabaram adoecendo jogadores nesta Copa do Mundo.

Em busca de uma vaga na decisão do Mundial de 2022, a França vai encarar o Marrocos, nesta quarta-feira, às 16 horas (no horário de Brasília). O vencedor terá a Argentina pela frente no próximo domingo.