Festa dos jogadores e da comissão técnica de MarrocosFOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 14/12/2022 14:47

Catar - Maior surpresa da Copa do Mundo, Marrocos quer ir ainda mais longe no Mundial. Na opinião do atacante Saribi, a seleção africana já fez história ao chegar à semifinal e, mesmo sabendo que a equipe não terá vida fácil contra a França, nesta quarta-feira, no Al Bayt, acredita que o sonho da inédita final é possível.

"Tem que ser realista e, assim que acorda, pensa: “ok, primeiro vamos passo a passo”. Mas chegar às semifinais, obviamente, para o Marrocos é uma grande coisa. Como você disse antes, na história nunca havia acontecido, nunca uma seleção africana chegou à semifinal. Também era nosso objetivo porque queríamos fazer algo histórico nesta Copa do Mundo. E sim, espero que façamos mais história nesta Copa do Mundo", declarou Saribi.



O jogador também falou sobre a possibilidade da conquista do título mundial.

"Você sempre tem seus próprios sonhos que guarda para si mesmo. Se você vai a um torneio, alguns dias você sonha. Você não pode decidir qual é o seu sonho, então acaba sonhando em ganhar a Copa do Mundo e, obviamente, isso fica na sua cabeça. Mas você também", disse.

Marrocos chega à semifinal da Copa do Mundo como a melhor defesa da competição, com apenas um gol sofrido. Já a França, atual campeã, conta com o poderoso ataque, comandado por Mbappé, para chegar novamente à decisão.