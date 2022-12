Estádio Lusail é o maior da Copa do Mundo do Catar e receberá a final - AFP

Publicado 14/12/2022 13:36

Catar - Um segurança queniano morreu nesta quarta-feira após despencar do topo do Lusail, palco da final da Copa do Mundo. John Njau Kibue, de 24 anos, caiu do ponto mais alto do estádio, que equivale a um prédio de oito andares. A informação é do jornal inglês "The Guardian".

O acidente ocorreu após a partida das quartas de final entre Argentina e Holanda, na madrugada do último sábado. Njau Kibue ficou internado em unidade de terapia intensiva, mas acabou não resistindo. O comitê organizador da Copa investiga o ocorrido.

"No dia 10 de dezembro, John Njau Kibue, um segurança do Estádio Lusail, sofreu uma queda séria em serviço. Com pesar, informamos que mesmo com os esforços médicos, ele faleceu no hospital na terça-feira, após passar três dias na UTI. Seus parentes já foram informados.

A organização investiga as circunstâncias que levaram à queda com urgência e prestará mais informações assim que concluir as investigações", diz nota divulgada pelo comitê.

É a segunda morte de um trabalhador migrante durante a Copa no Catar. Na última semana, um filipino morreu ao despencar de uma rampa molhada no Sealine Resort, onde a seleção da Arábia Saudita ficou hospedada.