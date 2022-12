Didier Deschamps é o técnico da seleção francesa - FOTO: GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 14/12/2022 21:19

O técnico Didier Deschamps comemorou a classificação da França para a decisão da Copa do Mundo do Catar. Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Marrocos, o comandante dos Bleus disse que não foi fácil chegar até a final, exaltou o elenco e destacou três pontos que ajudaram a seleção a garantir vaga no último jogo do Mundial.

"É sempre uma fonte de imenso orgulho quando você obtém os resultados desejados. Era a última etapa para chegar à final no domingo. Não foi fácil, mas com um misto de qualidade, experiência e mentalidade, chegamos lá. Como treinador, a minha satisfação vai primeiro para o grupo de jogadores que está ali, não penso especialmente em mim, penso sobretudo neles", disse Deschamps.

Em tempo: a final da Copa do Mundo do Catar acontece no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium. A adversária da seleção francesa será a Argentina.





Veja mais declarações de Deschamps:

DIFERENÇAS DA ARGENTINA E DE MESSI EM RELAÇÃO A 2018

"Messi vem brilhando desde o início da competição. Em quatro anos, sim, haverá diferenças. Há quatro anos, eu já imaginava que ele iria jogar em algum lugar e finalmente ele evoluiu para uma posição de centroavante contra nós... Enquanto agora ele está mais de dupla com um centroavante e tem muito liberdade. Ele toca muitas bolas, ele é realmente muito forte. Vamos nos certificar de limitar sua influência o máximo possível, como eles tentarão fazer com alguns de nossos jogadores".

UPAMECANO E RABIOT FORA DO JOGO DESTA QUARTA-FEIRA

"Dayot (Upamecano) estava lá (relacionado), mas não totalmente 100%, por isso não começou o jogo. Ele teve três dias complicados desde o último jogo. Quando há estado febril, pode haver incidências no aspecto muscular. Adrien (Rabiot) estava doente, melhorou um pouco esta tarde, mas não o suficiente, além de ele ter ficado no hotel, não corremos riscos. Mas como faltam quatro dias para a final, ele deve estar disponível no domingo".

OPÇÃO POR KOLO MUANI NO SEGUNDO TEMPO

"Normalmente, era Kingsley (Coman) que entrava, mas ele também estava com um pouco de febre à tarde e também sabia que Kolo Muani tinha essa capacidade de corrida um pouco mais importante. E isso não é para provar que estou certo, mas também é um bom exemplo para todos os outros jogadores que não foram usados, mas que em algum momento podem ser decisivos. O banco é importante.".