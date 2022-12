Confira fotos da vitória que garantiu a França na final da Copa do Mundo do Catar

Catar - Nesta quarta-feira, a França garantiu vaga na decisão da Copa do Mundo ao derrotar Marrocos por 2 a 0 no Al Bayt Stadium, em partida válida pela semifinal da competição. Theo Hernández e Kolo Muani marcaram os gols da vitória.

A final do Mundial do Catar acontecerá no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium. A adversária da seleção francesa será a Argentina.

O Marrocos, por sua vez, disputará o terceiro lugar contra a Croácia. As duas equipes se enfrentarão no sábado, às 12h (de Brasília), no Estádio Khalifa Internacional.

