Azzedine Ounahi é um dos destaques de Marrocos na Copa do Mundo de 2022Alberto PIZZOLI / AFP

Publicado 14/12/2022 17:53

Catar - Elogiado pelo técnico espanhol Luis Enrique e um dos destaques de Marrocos na Copa do Mundo de 2022, o meia Azzedine Ounahi despertou o interesse de diversos clubes do futebol europeu e deve ser uma das principais atrações da próxima janela de transferências, em janeiro. Segundo o jornal francês L'Équipe, o Leicester City, da Inglaterra, deve entrar na briga.

De acordo com a publicação do jornal francês nesta quarta-feira (14), o Leicester City prepara uma proposta de 45 milhões de euros (cerca de R$ 255 milhões) para contratar Azzedine Ounahi. Além do clube britânico, os espanhóis Barcelona e Sevilla, e os franceses Olympique de Marselha e Lille já demonstraram interesse no jogador marroquino. Entretanto, nenhuma proposta oficial foi apresentada.

Azzedine Ounahi, de 22 anos, defende o modesto Angers, da França. O clube do jogador marroquino é o lanterna do Campeonato Francês e não deve dificultar qualquer negociação. Na temporada 2022/23, ele entrou em campo 14 vezes e tem uma média de aproximadamente 80 minutos por partida, mas ainda não marcou gols ou deu assistências.

Na Copa do Mundo de 2022, Azzedine Ounahi foi titular nos seis jogos e surpreendeu o técnico Luis Enrique, da Espanha. Marrocos fez uma campanha histórica e chegou na semifinal contra a França. No caminho, passou em primeiro lugar em um grupo com Croácia e Bélgica, além de eliminar Espanha nas oitavas de final e Portugal nas quartas.