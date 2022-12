Lionel Messi é um dos principais destaques da Copa do Mundo do Catar - FOTO: JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 14/12/2022 15:36

O ex-jogador de basquete Manu Ginóbili não escondeu a felicidade com a atuação de Messi na vitória da Argentina sobre a Croácia por 3 a 0, pela semifinal da Copa do Mundo do Catar. Na última terça-feira, ele foi até as redes sociais para exaltar o camisa 10 da Albiceleste.

"Não posso acreditar no que esse garoto fez. Não dá para acreditar! Incrível! Que genialidade!", escreveu Manu Ginóbili.

No se puede creer lo que hizo este pibe. No se puede creer! Increíble! Qué genialidad! — Manu Ginobili (@manuginobili) December 13, 2022

Natural de Bahía Blanca, na Argentina, Ginóbili jogou 15 temporadas na NBA, a principal liga de basquete dos Estados Unidos, entre 2002 e 2018. Todas elas pelo San Antonio Spurs.

Na carreira, ele conquistou o prêmio de calouro do ano, foi selecionado duas vezes para o All-Star Game e foi campeão quatro vezes. O número 20, que usou nos Spurs, foi aposentado pelo time. Neste ano, Ginóbili foi introduzido ao Hall da Fama do basquete.