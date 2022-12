Filho de goleiro do Marrocos lambe microfone pensando ser sorvete - Reprodução

Filho de goleiro do Marrocos lambe microfone pensando ser sorveteReprodução

Publicado 14/12/2022 15:29

Catar - O pequeno Isaac, filho de Yassine Bounou, goleiro da seleção do Marrocos na Copa do Mundo, roubou a cena durante uma entrevista recente do pai. Ao observar o microfone em que o jogador falava, a criança, possivelmente pensando ser um sorvete, começou a lambê-lo. A situação provocou risadas do jogador e dos jornalistas presentes.

A cena repercutiu tanto que foi compartilhada pelo perfil da Copa do Mundo da Fifa no Twitter nesta quarta-feira. Até o início da tarde, a publicação contava com 2,4 milhões de visualizações e mais de 17 mil curtidas.



Yassine Bounou's son thinking the to be is supremely adorable! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YTorvQwDvM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022

Nesta quarta-feira, Bounou volta a campo para tentar continuar fazendo história com Marrocos. O país africano encara a França, às 16h, no Al Bayt, em busca de uma vaga inédita na final da Copa do Mundo.