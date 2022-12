Lionel Messi - AFP

Publicado 14/12/2022 14:54

Catar - Apesar de a Argentina ter se classificado para a final da Copa do Mundo, a imagem de Messi com a mão na coxa esquerda, no início do segundo tempo da partida contra a Croácia, na última terça-feira, gerou apreensão. O camisa 10 atuou durante toda a partida, fez um gol e deu uma assistência. Será que ele jogará a final da competição, neste domingo?

A resposta é provavelmente sim. Após a partida, ele já havia sinalizado que não estava preocupado. Nesta quarta-feira, os comandados de Lionel Scaloni estão de folga. Nesta quinta-feira, Messi será reavaliado pela comissão técnica, de acordo com a publicação argentina "Olé".

Caso entre em campo no domingo, Messi vai se tornar o jogador com mais presenças em partidas de Copa do Mundo. Com 26, vai passar o alemão Lothar Matthäus. Será o último jogo do craque em Mundiais. O atacante do Paris Saint Germain está com 35 anos.