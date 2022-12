Messi, rodeado de familiares, aproveitou a última folga da Argentina antes da final da Copa do Mundo - Reprodução / Instagram de Messi

Publicado 14/12/2022 15:13

Decisivo para garantir a Argentina na final da Copa do Mundo, Messi aproveitou o dia de folga com a família para celebrar em Doha, no Catar.



Eleito mais uma vez o melhor em campo neste Copa do Mundo, com um gol e uma assistência no 3 a 0 sobre a Croácia, o craque argentino publicou uma foto no Instagram rodeado de muitos familiares, incluindo a esposa Antonella e os filhos Mateo, Thiago e Ciro.



Muitos jogadores da Argentina, além de Messi, aproveitaram a folga do mesmo jeito. De Paul, Lautaro Martínez e Dybala foram alguns que também postaram o encontro com os familiares na folga.



A Argentina inicia nesta quinta-feira (15) a preparação para a final da Copa do Mundo, que será no domingo (18), às 16h no Estádio Lusail.

Messi, que sentiu incômodo na coxa esquerda durante o jogo contra a Croácia, será reavaliado, mas dificilmente estará fora da final.