Benzema foi cortado da Copa do Mundo por lesão - AFP

Publicado 15/12/2022 10:30 | Atualizado 15/12/2022 10:33

Catar - Classificada para a final da Copa do Mundo, a França poderá ter um reforço de peso, ao menos na torcida pelo tricampeonato. O atacante Karim Benzema, de 35 anos, foi liberado pelo Real Madrid para acompanhar a decisão do torneio, que acontecerá no próximo domingo, no Catar, às 12 horas (no horário de Brasília). As informações são dos jornais espanhóis Mundo Deportivo e As.

Apesar disso, a participação de Benzema como jogador na partida é improvável. O francês se lesionou quadríceps da coxa durante a preparação da França na competição e acabou retornando para a Europa para realizar tratamento. Ele já voltou a treinar pelo Real Madrid.

Após a vitória da França na semifinal contra a seleção de Marrocos, o treinador Didier Deschamps se negou a responder uma pergunta sobre a possibilidade de Karim Benzema ser relacionado para a decisão da Copa do Mundo contra a Argentina.

Substituto de Benzema, Olivier Giroud vem sendo um dos destaques da França na competição. O jogador marcou quatro vezes, sendo o mais importante nas quartas de final contra a Inglaterra, quando os franceses venceram por 2 a 1.