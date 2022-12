Raphael Claus apitou dois jogos na fase de grupos da Copa do Mundo - Paul ELLIS / AFP

Raphael Claus apitou dois jogos na fase de grupos da Copa do MundoPaul ELLIS / AFP

Publicado 15/12/2022 17:37

O Brasil ainda terá representante no último fim de semana da Copa do Mundo, mas sem grande relevância para o espetáculo. Raphael Claus foi escolhido pela Fifa para ser o quarto árbitro da disputa do terceiro lugar, entre Croácia e Marrocos no sábado, às 12h (de Brasília).

Além de Claus, que comandou dois jogos na Copa do Mundo (Inglaterra 6x2 Irã e Marrocos 2x1 Canadá), Bruno Pires também trabalhará no jogo, como responsável pelos lances de impedimento no VAR.



Já o trio de arbitragem no campo será do Catar, com Abdularhman Al Jassim sendo auxiliado por árbitro será Abdularhman Al Jassim, que terá como auxiliares.



Além de Claus, Wilton Sampaio foi o outro árbitro do Brasil na Copa do Mundo. Após bom desempenho na fase de grupos, ele ficou responsável pelo jogo França 2x1 Inglaterra, mas gerou insatisfação dos dois lados com erros cometidos, e perdeu a chance de apitar a final.