Didier Deschamps é o técnico da seleção francesa - FOTO: GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 15/12/2022 19:57

Catar - O técnico Didier Deschamps não quis responder uma pergunta sobre um possível retorno de Benzema à seleção francesa para a final da Copa do Mundo. O fato aconteceu na coletiva da última quarta-feira, depois da vitória dos Bleus sobre Marrocos por 2 a 0, no Al Bayt Stadium.

"Eu não vou responder essa pergunta. Próxima pergunta. Desculpe", disse Deschamps, após respirar fundo.





Vale lembrar que Benzema chegou para a Copa do Mundo com grande expectativa, uma vez que conquistou a Bola de Ouro da temporada 2021/22. No entanto, ele sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficou de fora da competição.

Ainda assim, Deschamps não anunciou um substituto, e o atacante seguiu na lista de inscritos da França. Nesta semana, a imprensa espanhola noticiou que Benzema está recuperado do problema físico e, inclusive, já voltou a treinar no Real Madrid.