Cerimônia de abertura marca início da Copa do Mundo no CatarAFP

Publicado 15/12/2022 17:23

Catar - O ex-jogador inglês Gary Lineker fez duas críticas sobre a realização da Copa do Mundo em países com problemas com os direitos humanos. Em entrevista ao site The News Agents, o comentarista do canal BBC detonou a Fifa pelas escolhas do Catar para 2022 e da inclusão dos Estados Unidos junto ao México e Canadá para a Copa de 2026.

"Vamos para os Estados Unidos daqui a quatro anos, com o Canadá e o México. Mas obviamente os Estados Unidos são um país extraordinariamente racista", disse Gary Lineker sobre a Copa do Mundo de 2026, que terá sede tripla pela primeira vez na história.

Gary Lineker também criticou duramente a escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022. O ex-jogador elogiou as condições dos estádios, mas ressaltou que muitos imigrantes morreram nas construções por falta de estrutura. Além disso, Lineker também condenou os problemas com homofobia e os direitos das mulheres no país.

"Muitas pessoas foram mortas nos estádios. Sim, os estádios são extraordinários. Mas a homofobia é um problema aqui (no Catar). Os direitos das mulheres são problemáticos", afirmou o ex-jogador inglês.

A Copa do Mundo de 2022 terminará no próximo domingo (18) com a partida entre Argentina e França, às 12h (de Brasília), em Lusail. Os Le Bleus buscam o segundo título consecutivo para coroar o tricampeonato, enquanto a Albiceleste tenta encerrar um jejum de 36 anos.