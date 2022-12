Messi e Mbappé em confronto de 2018 - AFP

Publicado 15/12/2022 17:20

Catar - França e Argentina vão se enfrentar no próximo domingo pela decisão da Copa do Mundo de 2022. As duas seleções se reencontram em um Mundial, em condições diferentes, mas apenas quatro anos depois do último confronto entre as equipes em uma Copa do Mundo. Na Rússia, os dois times fizeram um confronto eletrizante com muitos gols pelas oitavas de final.

Na ocasião, a Argentina vivia um momento bem pior que o atual. Com uma primeira fase bem irregular, a seleção de Lionel Messi avançou em segundo no seu grupo e encarou a França. Os europeus eram muito favoritos e confirmaram o prognóstico vencendo o duelo, porém, a partida acabou sendo mais disputada que o esperado.

A França abriu o placar, porém, permitiu a virada dos sul-americanos. No fim, os europeus, que acabaram sendo campeões daquela Copa, voltaram a ficar na frente e levaram a melhor por 4 a 3. Lionel Messi passou em branco na partida, mas Kyllian Mbappé foi o grande destaque do jogo, tendo marcado duas vezes.

Em 2022, as duas equipes chegaram ao torneio como duas das principais favoritas ao título. Apesar de ambas terem perdido na fase de grupos, França e Argentina confirmaram o prognóstico e chegaram até a decisão da Copa. No domingo, veremos uma seleção tricampeã do mundo no Catar.