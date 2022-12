Messi, da Argentina, e Mbappé, da França, se enfrentarão no domingo - FOTOS: Gabriel BOUYS/AFP e Jewel SAMAD/AFP

Publicado 15/12/2022 14:54

A Fifa confirmou os uniformes que Argentina e França usarão na final da Copa do Mundo do Catar. Abaixo, confira como as seleções irão a campo no próximo domingo:

ARGENTINA

A equipe comandada por Lionel Scaloni usará a tradicional camisa branca e celeste. Além disso, tanto o calção quanto o meião serão brancos.

A exceção serão os goleiros, que estarão com camisa, calção e meião verdes.

FRANÇA

Já o time dirigido por Didier Deschamps usará a camisa azul. O calção e o meião também serão azuis.

Assim como na Argentina, a exceção serão os goleiros, que estarão com camisa, calção e meião amarelos.

AGENDA

A final da Copa do Mundo do Catar acontece no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium. As duas seleções miram conquistar o tricampeonato mundial.